Motoboy que sofreu grave acidente na Praça Itália está internado na UTI

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

O motoboy de 26 anos, que se envolveu em um acidente na Praça Itália, na noite desta segunda-feira (5), está internado na UTI da Santa Casa de São Carlos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais militares patrulhavam a região da Praça Itália quando avistaram uma aglomeração sob o viaduto José Pizanielli. No local, encontraram a vítima caída ao lado da motocicleta, com um corte na cabeça e suspeita de afundamento craniano.

De acordo com os relatos colhidos, o condutor perdeu o controle da moto ao entrar no viaduto e acabou colidindo contra a lateral do muro que divide os sentidos da via. Em seguida, foi arremessado ao solo.

Uma equipe do SAMU prestou os primeiros atendimentos e encaminhou o motociclista à Santa Casa de São Carlos, onde ele permaneceu internado sob observação médica na UTI.

A Polícia Científica foi acionada e realizou perícia no loca. A motocicleta, uma Honda CG 160 Titan azul, foi liberada a um amigo da vítima.

As causas do acidente serão investigadas.

