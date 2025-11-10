(16) 99963-6036
segunda, 10 de novembro de 2025
Veja vídeo

Motoboy pede ajuda para recuperar moto furtada no Jardim Embaré

10 Nov 2025 - 11h54Por Da redação
Um motoboy está pedindo ajuda para recuperar sua motocicleta furtada na tarde deste domingo (9) no bairro Jardim Embaré, em São Carlos. O crime ocorreu por volta das 15h, na rua Lino de Barros Moura, e foi registrado por uma câmera de segurança.

As imagens mostram o momento em que um indivíduo se aproxima do veículo, uma Honda CG 150 Start preta, de placa GC06A90, e foge em seguida.

A vítima, que utiliza a moto para trabalhar com entregas, pede que qualquer informação sobre o paradeiro do veículo seja comunicada imediatamente à Polícia Militar pelo telefone 190 ou à Guarda Municipal pelo 153.

