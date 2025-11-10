Motoboy pede ajuda para recuperar moto furtada no Jardim Embaré

Um motoboy está pedindo ajuda para recuperar sua motocicleta furtada na tarde deste domingo (9) no bairro Jardim Embaré, em São Carlos. O crime ocorreu por volta das 15h, na rua Lino de Barros Moura, e foi registrado por uma câmera de segurança.

As imagens mostram o momento em que um indivíduo se aproxima do veículo, uma Honda CG 150 Start preta, de placa GC06A90, e foge em seguida.

A vítima, que utiliza a moto para trabalhar com entregas, pede que qualquer informação sobre o paradeiro do veículo seja comunicada imediatamente à Polícia Militar pelo telefone 190 ou à Guarda Municipal pelo 153.

