Motoboy pede ajuda para localizar moto furtada

Um homem que teve sua moto furtada na manhã deste domingo (18), no Centro, está pedindo ajuda para localizar o veículo, que não é apenas seu meio de transporte, mas também seu meio de garantir o pão de cada dia.

Ele trabalha como motoboy em um restaurante e deixou a moto estacionada na esquina das Ruas São Joaquim e Sete Setembro, enquanto pegava um novo pedido para entrgar, mas quando saiu do estabelecimento, a moto não estava mais lá.

A vítima registrou um boletim de ocorrência pelo furto e pede que se alguém tiver informações sobre a localização do veículo, que entre em contato com a polícia, através do 190.

