Motoboy colide com violência contra carro no Cidade Aracy

Um violento acidente aconteceu nesta quarta-feira, 7, em um cruzamento considerado perigoso no Cidade Aracy. Um motoboy de 27 anos sofreu ferimentos.

Informações colhidas pela reportagem do São Carlos Agora no local do acidente, dão conta que o motoboy estaria pela Avenida Nelson Orlandi e no cruzamento com a rua Hermínio Briganti, por motivos ignorados, teria acertado a lateral traseira de um veículo.

Testemunhas afirmaram que o acidente foi tão repentino que o motoboy, que estaria a trabalho, não teria tido tendo de frear a motocicleta.

O impacto foi ‘seco’ e violento e a vítima arremessada ao solo. Com ferimentos pelo corpo, socorrido pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico.

