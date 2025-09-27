(16) 99963-6036
sábado, 27 de setembro de 2025
Segurança

Motoboy fica ferido em colisão no centro de São Carlos

27 Set 2025 - 12h00Por Da redação
Crédito: Lourival Izaque

 

Um motoboy de 31 anos ficou ferido após uma colisão envolvendo uma moto e um carro na manhã deste sábado (27), no cruzamento da rua São Joaquim com a rua Bento Carlos, na região central de São Carlos.

De acordo com informações, tanto o Ford Fiesta branco quanto a Honda Titan 150 seguiam pela rua São Joaquim, sentido centro. No momento em que a condutora do carro sinalizou e iniciou a conversão à esquerda para acessar a rua Bento Carlos, o motociclista não conseguiu frear a tempo e bateu contra a lateral do veículo.

A vítima sofreu escoriações e recebeu atendimento da motolância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Após os primeiros socorros, foi liberada no local.

Já a condutora e a passageira do carro não se feriram. O trânsito na região permaneceu fluindo normalmente após o acidente.

