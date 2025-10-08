Motoboy fica ferido em colisão no bairro Cidade Jardim

Crédito: Maycon Maximino

Um motoboy ficou ferido na noite desta quarta-feira (8) após uma colisão entre moto e carro no bairro Cidade Jardim, em São Carlos.

Segundo informações, ambos os veículos trafegavam pela Rua Dr. Veriato Fernandes Nunes, na mesma via, porém em sentidos contrários. No momento em que a condutora do carro tentou realizar uma conversão para a Rua Luis Saia, acabou colidindo com o motociclista.

A vítima, um homem, caiu ao solo e sofreu trauma na perna. Ele foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de São Carlos.

Leia Também