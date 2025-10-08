(16) 99963-6036
quarta, 08 de outubro de 2025
Segurança

Motoboy fica ferido em colisão no bairro Cidade Jardim

08 Out 2025 - 20h23Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motoboy fica ferido em colisão no bairro Cidade Jardim - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Um motoboy ficou ferido na noite desta quarta-feira (8) após uma colisão entre moto e carro no bairro Cidade Jardim, em São Carlos.

Segundo informações, ambos os veículos trafegavam pela Rua Dr. Veriato Fernandes Nunes, na mesma via, porém em sentidos contrários. No momento em que a condutora do carro tentou realizar uma conversão para a Rua Luis Saia, acabou colidindo com o motociclista.

A vítima, um homem, caiu ao solo e sofreu trauma na perna. Ele foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de São Carlos.

Leia Também

Motoboy sofre fratura após colisão no bairro Boa Vista I
Segurança20h59 - 08 Out 2025

Motoboy sofre fratura após colisão no bairro Boa Vista I

Motociclista fica ferido após ser atingido por veículo no bairro Redenção
Segurança20h45 - 08 Out 2025

Motociclista fica ferido após ser atingido por veículo no bairro Redenção

Idosa é atropelada ao tentar atravessar a avenida Bruno Ruggiero Filho
Segurança20h39 - 08 Out 2025

Idosa é atropelada ao tentar atravessar a avenida Bruno Ruggiero Filho

Motociclista fica ferido ao cair após manobra brusca de carro no Castelo Branco
Segurança20h34 - 08 Out 2025

Motociclista fica ferido ao cair após manobra brusca de carro no Castelo Branco

Motociclista sofre acidente após ser fechado por carro
Segurança20h15 - 08 Out 2025

Motociclista sofre acidente após ser fechado por carro

Últimas Notícias