Motoboy fica ferido em colisão na Vila Costa do Sol

Crédito: Maycon Maximino

Um motoboy de 26 anos ficou ferido na tarde desta quinta-feira, dia 6, após uma colisão envolvendo um carro, no bairro Vila Costa do Sol, em São Carlos.

De acordo com informações, ambos os veículos trafegavam pela Rua Antônio Blanco, porém em sentidos opostos. A condutora do carro, que seguia no sentido bairro - centro, realizou uma conversão para a Rua Rafael de Abreu Sampaio Vidal e acabou não vendo o motociclista que vinha no sentido contrário, resultando em uma colisão frontal.

Com o impacto, o motoboy foi arremessado ao solo, sofrendo trauma na perna e escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido pela equipe da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa para atendimento médico.

