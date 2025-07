Motoboy fica ferido após colisão no São Carlos 3

Crédito: Maycon Maximino

Na noite de sábado (26), uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou um motoboy de 21 anos ferido no bairro São Carlos 3. O acidente aconteceu no cruzamento da rua Mário Pisani com a rua Rachid Kabalan Fakhouri.

De acordo com informações obtidas no local, o condutor do automóvel não teria respeitado a sinalização de “pare”. Com isso, o motoboy, que trafegava pela via preferencial, não conseguiu evitar a batida e colidiu contra a lateral do veículo, sendo arremessado ao solo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e prestaram socorro ao jovem, que apresentava ferimentos e foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e controlar o trânsito até a remoção dos veículos envolvidos.

