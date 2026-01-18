Motoboy fica ferido após motorista avançar parada obrigatória em rotatória

Crédito: SCA

Um acidente de trânsito deixou um motoboy de 31 anos ferido na noite deste sábado (17), no bairro Santa Felice, em São Carlos. A colisão ocorreu na rotatória em frente ao Mercado Tonin.



De acordo com as informações apuradas, o motoboy trafegava pela Rua João de Guzzi, no sentido centro–bairro, quando um veículo realizava a rotatória para acessar a Avenida Carolina Garcia Batista. Durante a manobra, o motorista teria desrespeitado a sinalização de parada obrigatória, não avistou a motocicleta e acabou colidindo contra o motoboy.



Com o impacto, o veículo ficou enganchado na motocicleta e foi parar sobre a calçada. O motoboy foi arremessado ao solo, sofrendo trauma no ombro e no braço, além de escoriações pelo corpo.



A vítima recebeu atendimento da equipe do SAMU e foi encaminhada para a Santa Casa de São Carlos. A Polícia esteve no local para o registro da ocorrência e orientação do trânsito.

