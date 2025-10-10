(16) 99963-6036
sexta, 10 de outubro de 2025
Segurança

Motoboy fica ferido após colisão traseira na região da USP

10 Out 2025 - 08h54Por Jessica CR
Na manhã desta sexta-feira (10) um motoboy ficou ferido após uma colisão traseira entre sua motocicleta e um UP pela Avenida Francisco Pereira Lopes, na lateral da USP .

O motociclista acabou colidindo fortemente contra a traseira do veículo. Com o impacto, ele foi arremessado por cima do carro, parando na parte dianteira do automóvel.

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros e acionaram o SAMU. O atendimento inicial foi realizado pela motolância, e posteriormente uma unidade básica do SAMU o encaminhou a vítima à Santa Casa de São Carlos.

 

Últimas Notícias