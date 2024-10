Motoboy fica ferido após colisão em rotatória defronte ao Tenda Atacado

Local da colisão - Crédito: Maycon Maximino

Um motoboy foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros na noite desta terça-feira (1) após se envolver em um acidente com um carro na frente do Tenda Atacado, em São Carlos.

As causas do acidente que ocorreu em uma rotatória são desconhecidas. A vítima foi encaminhada até a Santa Casa com suspeita de fratura no braço. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar.

