segunda, 01 de setembro de 2025
Segurança

Motoboy fica ferido após colisão em cruzamento no centro de São Carlos

01 Set 2025 - 12h39Por Da redação
Local da colisão - Crédito: Maycon MaximinoLocal da colisão - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta segunda-feira (1º), um motoboy de 20 anos ficou ferido após uma colisão entre uma moto e um carro no cruzamento das ruas 13 de Maio e São Joaquim, no centro de São Carlos — o mesmo local onde outro acidente já havia sido registrado pela manhã.

Segundo informações colhidas no local, o motociclista seguia pela Rua 13 de Maio, sentido centro, quando não respeitou a sinalização de "pare" e acabou sendo atingido por um veículo que trafegava pela Rua São Joaquim, que é via preferencial.

O motoboy relatou que se confundiu devido à presença de um carro parado ao seu lado, o que teria atrapalhado sua visão no momento da travessia. Ele estava realizando uma entrega no momento do acidente.

Após a colisão, uma ambulância de uma empresa particular que passava pelo local prestou os primeiros atendimentos até a chegada da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros. A vítima apresentava escoriações pelo corpo e suspeita de trauma na perna. Ele foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos.

A ocorrência serve de alerta para redobrar a atenção em cruzamentos sinalizados, especialmente em áreas com alto fluxo de veículos.

