Motoboy fica ferido após colisão com carro no Jardim São Paulo

Crédito: Maycon Maximino



Na manhã desta quarta-feira, 23, um acidente envolvendo um carro e uma moto foi registrado na Rua Monsenhor Alcindo Carlos Veloso Siqueira, no bairro Jardim São Paulo.

De acordo com informações apuradas no local, o motorista do carro realizou uma conversão proibida para acessar a Getúlio Vargas. Durante a manobra, um motoboy de 44 anos, que trafegava pela via, colidiu contra a lateral do veículo e caiu ao solo.

A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU e encaminhada à Santa Casa de São Carlos com ferimentos.

