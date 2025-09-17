Motoboy fica ferido após colidir contra porta de carro no Jardim Ricetti

Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta quarta-feira (17) um acidente envolvendo um motoboy foi registrado na Avenida Silvério Talarico, no bairro Jardim Ricetti, em São Carlos.

De acordo com informações apuradas no local, o condutor de um automóvel estacionado abriu a porta do veículo sem os devidos cuidados, momento em que o motociclista que trafegava pela via acabou colidindo contra a porta.

Com o impacto, o motoboy, de 25 anos, foi arremessado ao solo e sofreu diversas escoriações pelo corpo, além de traumas na mão e na perna. Populares que presenciaram o acidente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que rapidamente compareceu ao local.

A vítima recebeu os primeiros socorros ainda na avenida e, em seguida, foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos, onde permaneceu sob cuidados médicos.

