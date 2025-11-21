Motoboy fica ferido após colidir com caçamba no Jardim Itamaraty

Crédito: Maycon Maximino

Um motoboy de 35 anos ficou ferido após colidir sua motocicleta contra uma caçamba na noite desta quarta-feira, 19, na rua Winston Monteiro Ricetti, no bairro Jardim Itamaraty, em São Carlos.

Segundo informações, não há detalhes sobre o motivo da colisão. A caçamba estava posicionada na via quando o motociclista acabou acertando o equipamento.

A equipe do SAMU foi acionada e prestou atendimento à vítima, que sofreu ferimentos leves. O motoboy foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos para cuidados médicos.

