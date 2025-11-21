(16) 99963-6036
sexta, 21 de novembro de 2025
Segurança

Motoboy fica ferido após colidir com caçamba no Jardim Itamaraty

20 Nov 2025 - 05h52Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motoboy fica ferido após colidir com caçamba no Jardim Itamaraty - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

 

Um motoboy de 35 anos ficou ferido após colidir sua motocicleta contra uma caçamba na noite desta quarta-feira, 19, na rua Winston Monteiro Ricetti, no bairro Jardim Itamaraty, em São Carlos.

Segundo informações, não há detalhes sobre o motivo da colisão. A caçamba estava posicionada na via quando o motociclista acabou acertando o equipamento.

A equipe do SAMU foi acionada e prestou atendimento à vítima, que sofreu ferimentos leves. O motoboy foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos para cuidados médicos.

Leia Também

Colisão entre moto e carro deixa mulher ferida na área central
Segurança09h50 - 21 Nov 2025

Colisão entre moto e carro deixa mulher ferida na área central

Carro colide contra poste e deixa condutora ferida
Parque Faber 09h04 - 21 Nov 2025

Carro colide contra poste e deixa condutora ferida

Casal fica ferido após moto colidir contra árvore na região do Parque Faber II
Segurança07h55 - 21 Nov 2025

Casal fica ferido após moto colidir contra árvore na região do Parque Faber II

Olho de Águia auxilia Força Tática e irmãos são presos por tráfico no CDHU
Segurança07h44 - 21 Nov 2025

Olho de Águia auxilia Força Tática e irmãos são presos por tráfico no CDHU

Comerciante reage e imobiliza assaltante durante tentativa de roubo em Ibaté
Segurança05h49 - 21 Nov 2025

Comerciante reage e imobiliza assaltante durante tentativa de roubo em Ibaté

Últimas Notícias