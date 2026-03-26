Motoboy fica ferido apÃ³s cair em mancha de Ã³leo na "Curva do Joinha"

CrÃ©dito: SCA

No início da tarde desta quinta-feira (26), um motoboy de 26 anos ficou ferido após sofrer uma queda na avenida Francisco Pereira Lopes, no sentido shopping–rodoviária, em São Carlos, na região conhecida como Curva do Joinha.

Segundo informações, a vítima trafegava pela via quando passou sobre uma mancha de óleo, perdeu o controle da motocicleta, escorregou e caiu ao solo.

Com o impacto, o motoboy sofreu trauma na clavícula e escoriações pelo corpo.

A equipe do SAMU foi acionada e prestou atendimento no local, encaminhando a vítima à Santa Casa de São Carlos, com suspeita de fratura na clavícula.

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