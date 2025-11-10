(16) 99963-6036
Segurança

Motoboy é preso por tráfico de drogas na Vila Prado

10 Nov 2025 - 13h58Por Da redação
A Polícia Militar de São Carlos prendeu um motoboy de 32 anos em flagrante por tráfico de drogas no final da manhã desta segunda-feira (10), no bairro Vila Prado.

Durante patrulhamento pela Avenida Teixeira de Barros conhecida como Rua Larga entre as ruas Cândido Padim e Duarte Nunes, os policiais avistaram um indivíduo de moto entregando algo a uma pessoa em um terreno desabitado, frequentemente utilizado por invasores e moradores de rua.

Ao perceber a aproximação da viatura, um dos suspeitos, que estava em frente ao terreno, pulou o muro e fugiu. O motoboy tentou correr, mas foi rapidamente detido pela equipe policial.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram uma bag de entregas, que estava vazia, e em sua pochete foram localizados 410 porções de cocaína, 36 porções de maconha, R$ 85,00 em dinheiro e dois aparelhos celulares.

Questionado, o homem afirmou ser natural da capital paulista e disse estar em São Carlos há cerca de um ano. Relatou ser cadastrado como entregador de aplicativo, mas alegou que os ganhos com as entregas eram baixos, motivo pelo qual teria decidido vender drogas por conta própria.

O motoboy, junto com a motocicleta, a bag e os entorpecentes apreendidos, foi conduzido ao Plantão Policial (CPJ) de São Carlos, onde o flagrante de tráfico de drogas foi registrado. O outro suspeito conseguiu fugir e ainda não foi localizado.

