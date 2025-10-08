Motoboy sofre fratura após colisão no bairro Boa Vista I

Crédito: Maycon Maximino
Um motoboy de 38 anos ficou ferido após uma colisão entre moto e carro na noite desta quarta-feira (8), no bairro Boa Vista
Segundo informações, o trabalhador seguia pela Rua Dr. Joaquim Rodrigues de Siqueira, em sua mão preferencial, quando teve a frente interceptada por um veículo que teria avançado a sinalização de “pare” na Rua Martin Luther King.
Com o impacto, o motoboy foi arremessado ao solo. Ele foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de São Carlos.
Crédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon Maximino