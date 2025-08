Motoboy de 28 anos cai após frear bruscamente para evitar colisão com carro que avançou o pare

Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta segunda-feira (4), um motoboy de 28 anos sofreu uma queda ao tentar evitar uma colisão com um carro que avançou a sinalização de parada obrigatória no cruzamento da Rua São Paulo com a Rua Major José Inácio, na região central de São Carlos.

Segundo informações colhidas no local, o motociclista descia pela Rua São Paulo quando o condutor de um veículo, que trafegava pela Rua Major José Inácio, não respeitou o sinal de "pare". Para evitar a colisão, o motoboy precisou frear bruscamente, perdeu o controle da moto e acabou caindo ao solo.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos da equipe de motolância do SAMU e, em seguida, foi encaminhada por uma unidade básica à Santa Casa, com escoriações pelo corpo e suspeita de trauma em uma das pernas.

