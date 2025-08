Motoboy de 26 anos sofre grave acidente no Pontilhão da Praça Itália

Local do acidente - Crédito: Maycon Maximino

No final da noite desta segunda-feira (4), um grave acidente deixou um motoboy de 26 anos gravemente ferido na rua João Lourenço Rodrigues, no Pontilhão da Praça Itália, em São Carlos.

Segundo informações, o motociclista seguia no sentido Centro–bairro, com destino à Vila Prado, quando perdeu o controle da moto e colidiu com força contra a mureta do pontilhão. Com o impacto, ele sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) com sangramento.

O primeiro atendimento foi realizado por uma unidade básica do SAMU, que diante da gravidade da situação, solicitou apoio da Unidade de Suporte Avançado (USA). A vítima foi estabilizada no local e encaminhada em estado grave para a Santa Casa.

A Polícia Militar esteve presente para registrar a ocorrência e sinalizar a via. Devido à gravidade do acidente, a Perícia Técnica também foi acionada para investigar as causas da colisão.

