domingo, 09 de novembro de 2025
Segurança

Motoboy de 17 anos fica ferido após colidir contra ônibus na Avenida São Carlos

08 Nov 2025 - 22h38Por Erika
Motoboy de 17 anos fica ferido após colidir contra ônibus na Avenida São Carlos - Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão traseira entre uma motocicleta e um ônibus foi registrada na noite de sábado (8) na Avenida São Carlos.

De acordo com informações, o motoboy, de 17 anos, relatou que foi fechado por um veículo e, para evitar a batida, desviou pela direita, momento em que acabou colidindo contra a traseira de um ônibus que estava parado para o embarque de passageiros.

Com o impacto, o jovem bateu a cabeça na parte traseira do coletivo e precisou ser socorrido pela equipe do SAMU, sendo encaminhado à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.

