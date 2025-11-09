Motoboy de 17 anos fica ferido após colidir contra ônibus na Avenida São Carlos

Crédito: Maycon Maximino
Uma colisão traseira entre uma motocicleta e um ônibus foi registrada na noite de sábado (8) na Avenida São Carlos.
De acordo com informações, o motoboy, de 17 anos, relatou que foi fechado por um veículo e, para evitar a batida, desviou pela direita, momento em que acabou colidindo contra a traseira de um ônibus que estava parado para o embarque de passageiros.
Com o impacto, o jovem bateu a cabeça na parte traseira do coletivo e precisou ser socorrido pela equipe do SAMU, sendo encaminhado à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico.
