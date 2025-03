Motoboy cai em cÃ³rrego apÃ³s acidente em frente Ã  USP

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Após um acidente de trânsito, nesta noite de sexta-feira (21), um homem de 30 anos caiu dentro do córrego do Tijuco Preto, na Avenida Trabalhador São Carlense, em frente à USP.

De acordo com informações, o motoboy conduzia uma Honda Biz, no sentido shopping/rodoviária, e por razões desconhecidas, perdeu o controle da moto e esbarrou em uma Honda Twister, que fazia a rotatória. Em seguida, acabou batendo na defensa metálica e caiu no córrego.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou a vítima, que sofreu uma fratura exposta na perna direita, sendo socorrida até a Santa Casa.

O condutor da Twister caiu em solo, mas não se feriu.

Leia Também