Uma moto Yamaha Fazer, de cor branca e placa FQM 7E59, foi furtada nesta quinta-feira (19), na rua Rio do Sono, no bairro Jockey Clube, em São Carlos. O crime aconteceu recentemente, e a proprietária do veículo está pedindo ajuda para recuperar a motocicleta.

Quem tiver informações sobre o paradeiro da moto pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo telefone 190.

