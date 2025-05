Moto vai parar embaixo de ônibus após colisão no Eduardo Abdelnur

Compartilhar no facebook

Moto ficou presa no rodeiro dianteiro do coletivo - Crédito: Maycon Maximino

Um motociclista sofreu escoriações pelo corpo, vítima de um acidente de trânsito na noite desta quarta-feira, 21, em um cruzamento no Residencial Eduardo Abdelnur. O veículo, após a batida, foi parar embaixo do coletivo.

A vítima pilotava sua moto pela rua Paschoal Frujuelle (sentido Jardim Botafogo) e no cruzamento com a rua Celso Torreta, colidiu no ônibus. Os motivos serão apurados.

Com o impacto, a moto foi parar embaixo do ônibus e o piloto arremessado à distância. Com ferimentos, socorrido pelo SAMU à Santa Casa para atendimento médico.

