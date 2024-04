Moto tem placa clonada em São Carlos

As motos foram apreendidas pela PM - Crédito: Maycon Maximino

O proprietário de uma Suzuki azul acionou a Polícia Militar para relatar o fato de ter a placa de sua moto trocada e estar recebendo diversas multas feitas via radar, mas sem trafegar pelas vias em questão.

A vítima relatou que, com frequência, recebe as infrações de trânsito e desde então passou a investigar por conta própria o fato e nesta quinta-feira, 11, ao passar em frente a uma oficina mecânica na Avenida Capitão Luís Brandão, no Jardim Santa Maria, viu uma Suzuki com as mesmas características da sua moto, inclusive com a mesma placa.

Afirmou aos PMs que tempos atrás perdeu a placa de sua moto e como consequência, teria sido colocada nesta outra Suzuki. O atual proprietário da moto, de 53 anos, disse que apenas comprou a moto, mas desconhece a origem e as multas.

Já a Suzuki que está com a vítima, de acordo com a PM, após pesquisa, seria de uma CG 150.

Diante das informações, as duas motos foram apreendidas e os envolvidos encaminhados à CPJ para esclarecimentos.

