sexta, 05 de dezembro de 2025
Segurança

Moto sem placa é localizada e jovem é detido após tentativa de fuga

05 Dez 2025 - 17h36Por Da redação
Moto sem placa é localizada e jovem é detido após tentativa de fuga - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

 

Na tarde desta sexta-feira (5), uma equipe da 2ª CIA realizava patrulhamento pela Avenida Tetracampeonato, no Cidade Aracy 2, quando flagrou um motociclista circulando com uma moto sem placa. Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e iniciou fuga pelas ruas do bairro.

Os policiais acompanharam o trajeto e conseguiram interceptá-lo já na Marginal Norte, no bairro Vida Nova São Carlos. O jovem, de 18 anos, relatou ter adquirido a motocicleta para trabalhar, porém admitiu saber que o veículo apresentava numeração de chassi e motor suprimida.

Diante dos fatos, ele foi detido e encaminhado à CPJ de São Carlos, permanecendo à disposição da Justiça.

