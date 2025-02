Moto roubada na Praça Itália é encontrada em matagal

Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta quarta-feira (12), uma motocicleta roubada na Praça Itália foi encontrada abandonada em uma área de matagal, em uma estrada de terra no final da Avenida Capitão Luiz Brandão, em São Carlos.

A ocorrência foi registrada após uma denúncia recebida via COPOM, informando que o veículo estava na estrada de terra no bairro São Carlos 8. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a moto estava sem placa. PMs fizeram tentativas de contato com o proprietário, mas não tiveram sucesso.

Diante da situação, o veículo foi recolhido ao pátio municipal.

