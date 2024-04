Moto que teria participado de roubo em São Carlos é apreendida em Araraquara

SIGA O SCA NO

Moto teria sido usada para a prática de roubos em São Carlos - Crédito: Divulgação

Uma CB 300R foi apreendida por Guardas Municipais de Araraquara por volta das 14h25 desta quarta-feira, 3, na Avenida Padre José de Anchieta, no Jardim Martinez, em Araraquara. Ela seria uma moto que poderia estar envolvida em assaltos ocorridos em São Carlos.

Os GMs patrulhavam o bairro quando avistaram a moto e havia informações de que estava circulando com placa ‘dublê’. Foi feita a abordagem e apurado que seria pilotada por um homem de 29 anos que teria feito uma ligação e entrado em contato com seu patrão que foi ao local com um investigado de 22 anos.

Os GMs contataram ainda que as numerações do motor e chassi estariam raspados e a moto apreendida. Na oportunidade um policial civil relatou na delegacia de polícia, local onde os envolvidos foram encaminhados, que a moto poderia estar envolvida em roubos cometidos em São Carlos.

O suspeito de 22 anos, dono da moto, teria indicado o endereço e a pessoa de quem teria comprado a CB 300R e os guardas foram ao local. Porém não havia ninguém com tal nome dado por ele. O caso será investigado.

