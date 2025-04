Moto que pode ter sido usada em latrocínio é apreendida pela PM

Compartilhar no facebook

moto apreendida - Crédito: Maycon Maximino

Uma motocicleta que pode ter sido utilizada em um latrocínio no prolongamento do Jardim das Torres na noite de ontem, foi apreendida pela Polícia Militar na Rua Julia Paixão David, no Jardim Zavaglia.

Durante patrulhamento na região, os policiais avistaram um indivíduo em frente a uma residência acompanhado de um comparsa. Ao perceber a presença da viatura, ele empreendeu fuga para dentro do imóvel, pulando muros na tentativa de escapar.

Os policiais iniciaram a perseguição e, ao entrar no quintal da residência, encontraram uma motocicleta com o motor ainda quente.

A verificação dos números de motor e chassi revelou que a moto era produto de furto. O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio municipal.

