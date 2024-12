Compartilhar no facebook

Moto furtada foi abandonada no Zavaglia - Crédito: Divulgação

Uma moto, produto de furto, foi recuperada por policiais militares na tarde desta terça-feira, 3.

O veículo foi furtado por volta das 2h, quando estava estacionada na rua Episcopal, no centro de São Carlos. No mesmo dia, durante patrulhamento, a moto foi abandonada na rua Maria Crnkowise, no Jardim Zavaglia. A moto foi recolhida à CPJ e deverá ser restituída ao proprietário.

