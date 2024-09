SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma motocicleta que havia sido furtada no dia 20 deste mês, foi localizada neste sábado (28), ao lado do pátio da Eletrolux, no Bela Vista.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares receberam uma denúncia que havia uma moto furtada, abandonada no local e foram averiguar, constatando a veracidade da denúncia.

A moto, que estava sem nenhum dano ou alteração, foi apresentada no plantão policial e devolvida ao proprietário.

