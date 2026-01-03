Moto furtada é recuperada pela GCM no Jardim Zavaglia; dupla foi detida

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Dois jovens ambos de 18 anos foram detidos com uma moto furtada pelo GAM (Grupo de Apoio Com Motocicletas) da Guarda Municipal na noite desta sexta-feira (2), no bairro Jardim Zavaglia, em São Carlos.

Segundo a GCM os guardas municipais faziam patrulhamento pela Rua Mário Crnkowise, quando avistaram uma dupla sem capacete e placa de identificação. O veículo estava completamente “depenado” e levantou suspeita, motivando a abordagem.

Durante a averiguação, foi constatado que a numeração do chassi e do motor não apresentava sinais de adulteração. Em consulta no sistema, os GCMs confirmaram que a moto havia sido furtada no dia 27 de dezembro do ano passado.

Indagado os dois afimaram que teriam encontrado a moto abandonada, em um matagal e que vinham utilizando desde então. Na sequência, eles foram levados para o Plantão Policial.

A moto foi apreendida e removida ao pátio municipal e a dupla, permaneceu a disposição da Justiça.

