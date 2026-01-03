(16) 99963-6036
sábado, 03 de janeiro de 2026
Moto Recuperada

Moto furtada é recuperada pela GCM no Jardim Zavaglia; dupla foi detida

Motocicleta estava sem placa e "depenada" com os jovens que não souberam explicar a procedência

02 Jan 2026 - 20h50Por Flávio Fernandes
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Moto furtada é recuperada pela GCM no Jardim Zavaglia; dupla foi detida - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Dois jovens ambos de 18 anos foram detidos com uma moto furtada pelo GAM (Grupo de Apoio Com Motocicletas) da Guarda Municipal na noite desta sexta-feira (2), no bairro Jardim Zavaglia, em São Carlos. 

Segundo a GCM os guardas municipais faziam patrulhamento pela Rua Mário Crnkowise, quando avistaram uma dupla sem capacete e placa de identificação. O veículo estava completamente “depenado” e levantou suspeita, motivando a abordagem. 

Durante a averiguação, foi constatado que a numeração do chassi e do motor não apresentava sinais de adulteração. Em consulta no sistema, os GCMs confirmaram que a moto havia sido furtada no dia 27 de dezembro do ano passado. 

Indagado os dois afimaram que teriam encontrado a moto abandonada, em um matagal e que vinham utilizando desde então. Na sequência, eles foram levados para o Plantão Policial. 

A moto foi apreendida e removida ao pátio municipal e a dupla, permaneceu a disposição da Justiça.

Leia Também

Balanço de 2025: Força Tática realiza 138 prisões e captura 122 foragidos da Justiça
Segurança18h51 - 02 Jan 2026

Balanço de 2025: Força Tática realiza 138 prisões e captura 122 foragidos da Justiça

Procurado por tráfico de drogas é capturado pela Polícia Militar na Vila Costa do Sol
Segurança14h01 - 02 Jan 2026

Procurado por tráfico de drogas é capturado pela Polícia Militar na Vila Costa do Sol

Motorista de aplicativo é acusado de apropriação indébita
Segurança10h26 - 02 Jan 2026

Motorista de aplicativo é acusado de apropriação indébita

Guarda Municipal prende homem por furto em prédio desativado em São Carlos
Segurança10h03 - 02 Jan 2026

Guarda Municipal prende homem por furto em prédio desativado em São Carlos

Vizinha é acusada de arremessar pedras contra casa durante comemoração de Ano-Novo
Segurança08h41 - 02 Jan 2026

Vizinha é acusada de arremessar pedras contra casa durante comemoração de Ano-Novo

Últimas Notícias