A ROCAM localizou na noite desta sexta-feira (28) uma motocicleta furtada no bairro São Carlos VIII.

Após receber informações sobre uma moto abandonada, as equipes intensificaram o patrulhamento na região. Durante as buscas, os policiais encontraram a motocicleta Yamaha Factor, placa GHV-4106, de cor preta, que havia sido repintada de vermelho, escondida em uma área de mata.



A moto foi apresentada no plantão policial e depois devolvida ao proprietário.

