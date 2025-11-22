Moto furtada é localizada em área de mata no Jardim Munique

Crédito: Maycon Maximino
Uma motocicleta furtada foi localizada na manhã desta sexta-feira (21) em uma área de mata no bairro Jardim Munique. Um rapaz que havia ido ao local para tratar um cavalo encontrou o veículo caído no meio do mato e acionou a Polícia Militar.
A equipe policial se deslocou até o ponto indicado e confirmou que a moto era produto de furto ocorrido no dia anterior. O proprietário foi comunicado e compareceu ao local.
A motocicleta, que não apresentava danos, foi conduzida pelos policiais até o Plantão Policial, onde a ocorrência de localização de objeto foi apresentada. Após os procedimentos, o veículo foi entregue ao dono.