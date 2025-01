Compartilhar no facebook

Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento pelo Jardim Monte Carlo, guardas municipais depararam por volta das 16h15 desta segunda-feira, 6, com uma Yamaha Fazer preta estacionada em cima da calçada. Ao pesquisar o emplacamento constatou que seria um veículo com queixa de furto ocorrido no dia 21 de dezembro. A moto foi apreendida e encaminhada até a CPJ.

