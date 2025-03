Moto furtada Ã© encontrada menos de duas horas depois

Compartilhar no facebook

Crédito: Lourival Izaque

Uma Honda CB Twister 300, que foi furtada nesta noite de sábado (29), em frente ao condomínio Flamboyant 3, foi localizada menos de duas horas depois, abandonada, no São Carlos 8.

De acordo com as filmagens de câmeras de segurança, a moto estava estacionada no local, quando três jovens aproximaram-se e a levaram, empurrando.

Quando o proprietário percebeu o furto, comunicou o fato a policiais militares que passavam em uma viatura.

Pouco tempo depois, a moto foi encontrada em uma mata, e com base nas imagens das câmeras de segurança, a PM realizou um patrulhamento, conseguindo localizar e abordar dois dos autores do furto, que eram um maior e outro menor de idade, foram conduzidos ao CPJ, sendo o maior recolhido ao centro de triagem e o menor, encaminhado à Fundação Casa.

