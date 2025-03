Moto fica presa embaixo de carro apÃ³s colisÃ£o no Centro

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto deixou um homem de 31 anos ferido nesta noite de sexta-feira (07), na região central de São Carlos.

Segundo informações, um homem conduzia seu VW Virtus pela Rua Marcolino Lopes Barreto e no cruzamento com a Conde Do Pinhal, onde a parada obrigatória era para ele, esperou um carro passar, mas não viu uma motocicleta que vinha em seguida, avançando. Ao perceber que iria ocorrer a colisão, o condutor da moto tentou desviar, mas não conseguiu e atingiu a frente do carro, que acabou passando sobre ela.

A moto ficou enroscada embaixo do carro e o motociclista sofreu apenas ferimentos leves, sendo socorrido pelo SAMU, que o encaminhou à Santa Casa.

O motorista do carro não se feriu.

