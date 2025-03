Moto é roubada por dupla armada na Vila Prado

Compartilhar no facebook

Uma motocicleta Honda Twister, de cor prata e placa DQO5F85, foi roubada no último sábado (1º) no bairro Vila Prado, em São Carlos.

De acordo com a vítima, dois homens armados o renderam enquanto aguardava no semáforo próximo à escola Jesuíno de Arruda. Após o assalto, os criminosos fugiram com a moto, tomando rumo desconhecido.

A polícia pede a colaboração da população para localizar o veículo. Qualquer informação sobre o paradeiro da motocicleta pode ser repassada às autoridades pelo telefone 190.

