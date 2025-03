Moto Ã© furtada prÃ³ximo Ã  pista de saÃºde da UFSCar

Compartilhar no facebook

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma Yamaha YBR 125K, 2006, verde, placa INO9745, foi furtada na noite de sexta-feira (28), quando estava estacionada em frente à pista de saúde da UFSCar, na Estrada Municipal Guilherme Scatena, em São Carlos.

De acordo com o proprietário da motocicleta, ele a deixou estacionada no local para caminhar pela estrada , como costuma fazer todos os dias, quando um desconhecido passou por ele com sua moto, entrando em uma estrada de terra que dá acesso ao bairro São Carlos 8.

Além da moto, foi levada sua carteira, com documentos e cartões bancários, que estavam no baú da moto.

A ocorrência foi registrada no plantão policial e até o momento a moto não foi localizada.

