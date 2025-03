Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Uma motocicleta Honda CB 300R, 2013, vermelha, placa FGV7H23, foi furtada na tarde de sábado (08), em uma estrada de terra, que fica no Km 165 da SP-215 e dá acesso à cachoeira Santana, próximo ao Cidade Aracy.

O proprietário pede ajuda para encontrar a moto.

Quem tiver informações sobre a localização do veículo deve entrar em contato com a polícia, através do 190.

Leia Também