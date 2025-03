Moto Ã© furtada no Jardim Jockey Club

Compartilhar no facebook

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma Twister prata, placa DVZ-3520, foi furtada por volta das 23h30 de domingo, 16. De acordo com a vítima de 46 anos, a moto estava em frente a sua casa e quando entrou no imóvel para pegar sua carteira, foi o tempo suficiente para um desconhecido se apropriar indevidamente do veículo.

Após o crime, a vítima disse que saiu em busca de informações, mas sem sucesso. O furto foi registrado na CPJ.

Sem bike

No início da madrugada do dia 13 deste mês, uma bike foi furtada de uma moradia na rua Jacinto Favoretto, no Jardim Macarengo. Ela pertencia a um empresário de 30 anos.

De acordo com a vítima, desconhecidos teriam arrombado o portão de sua casa e levaram a bike que estava na garagem.

