Moto é furtada no Jardim Embaré; proprietário pede ajuda

Uma moto foi furtada no final da manhã desta quinta-feira (23), no bairro Jardim Embaré. O crime ocorreu por volta das 11h17, na Rua Ray Wesley Herrick, em frente ao local de trabalho do proprietário

Segundo informações da vítima,uma Honda Twister vermelha, ano 2004, placa DKL-5A33 estava estacionada na via quando foi levada.

Até o momento, o veículo não foi localizado. O proprietário pede que quem tiver informações que possam ajudar na recuperação da moto entre em contato com a Polícia Militar pelo 190 ou com a Guarda Municipal pelo 153.

