(16) 99963-6036
quinta, 23 de outubro de 2025
Segurança

Moto é furtada no Jardim Embaré; proprietário pede ajuda

23 Out 2025 - 16h59Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Moto é furtada no Jardim Embaré; proprietário pede ajuda -

Uma moto foi furtada no final da manhã desta quinta-feira (23), no bairro Jardim Embaré. O crime ocorreu por volta das 11h17, na Rua Ray Wesley Herrick, em frente ao local de trabalho do proprietário

Segundo informações da vítima,uma Honda Twister vermelha, ano 2004, placa DKL-5A33 estava estacionada na via quando foi levada.

Até o momento, o veículo não foi localizado. O proprietário pede que quem tiver informações que possam ajudar na recuperação da moto entre em contato com a Polícia Militar pelo 190 ou com a Guarda Municipal pelo 153.

Leia Também

Motociclista fica ferido após bater na traseira de carro na região do Botafogo
Segurança18h02 - 23 Out 2025

Motociclista fica ferido após bater na traseira de carro na região do Botafogo

Motociclista fica ferido ao colidir em árvore no Santa Felícia
Segurança17h39 - 23 Out 2025

Motociclista fica ferido ao colidir em árvore no Santa Felícia

Colisão entre carro e moto é registrado na Vila Prado
Segurança15h51 - 23 Out 2025

Colisão entre carro e moto é registrado na Vila Prado

Ciclista fica ferido após colisão com carro na Vila Isabel
Segurança13h14 - 23 Out 2025

Ciclista fica ferido após colisão com carro na Vila Isabel

Câmera flagra suspeito ateando fogo em pitstop de entregadores na Trabalhador São-Carlense
Veja vídeo 13h07 - 23 Out 2025

Câmera flagra suspeito ateando fogo em pitstop de entregadores na Trabalhador São-Carlense

Últimas Notícias