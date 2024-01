SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma YBR preta, placa DNP-6735, foi furtada no início da tarde desta segunda-feira, 21. Segundo a vítima de 42 anos, em boletim de ocorrência, disse que deixou a moto estacionada pela manhã, na rua Abraão João, no Jardim Bandeirantes.

De acordo com o homem, com auxílio de uma câmera de segurança de uma casa vizinha, pode constatar que um suspeito, com uma mochila, levou sua YBR por volta das 13h30 daquele dia. O crime foi registrado nesta terça-feira, 30, na CPJ.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também