quinta, 07 de agosto de 2025
Segurança

Moto é furtada na Vila Celina; proprietário pede ajuda para encontrá-la

07 Ago 2025 - 13h18Por Jéssica C.R.
Uma motocicleta Honda Twister 300, de cor vermelha, placa 5UF 7j27, foi furtada por volta das 11h da manhã desta quarta-feira (06) na rua Rotary Club, na Vila Celina

O crime aconteceu enquanto o proprietário trabalhava em uma auto elétrica localizada na região. Segundo ele, a moto estava estacionada do lado ao local de trabalho quando foi levada por criminoso.

O dono da moto, ainda bastante abalado, relatou que o veículo é novo e que ele havia pago apenas seis parcelas do financiamento. Agora, ele faz um apelo à população por qualquer informação que possa levar à localização da motocicleta.

"É uma moto que comprei com muito esforço. Estou pagando ainda, e só quem sabe o quanto custa trabalhar e conquistar algo assim entende o que estou passando. Peço que, se alguém tiver alguma pista, entre em contato com a polícia", disse o proprietário.

A polícia foi acionada e investiga o caso. Câmeras de segurança da região devem ser analisadas para tentar identificar os autores do furto.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro da Twister 300 vermelha pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo 190

