(16) 99963-6036
sexta, 19 de dezembro de 2025
Segurança

Moto é furtada na região do Shopping Iguatemi e proprietária pede ajuda para localizá-la

19 Dez 2025 - 13h39Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Moto é furtada na região do Shopping Iguatemi e proprietária pede ajuda para localizá-la -

Uma motocicleta utilizada para trabalho foi furtada na noite desta quinta-feira (18) na região do estacionamento do Shopping Iguatemi. O crime ocorreu em uma área próxima ao ponto de ônibus, segundo relato da família da proprietária.

De acordo com as informações, a moto é preta, possui baú e é utilizada diariamente para atividades profissionais. O veículo tem placa FSY-1H83. Ao retornar ao local, a proprietária percebeu que a motocicleta havia sido levada.

O caso causa prejuízo direto à vítima, já que o veículo é sua principal ferramenta de trabalho. A família pede a colaboração da população para que qualquer informação que possa ajudar na localização da moto seja repassada à polícia.

Quem tiver informações pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo 190

Leia Também

Motociclista cai sobre faixa de pedestres e fica ferido no Centro
Segurança12h44 - 19 Dez 2025

Motociclista cai sobre faixa de pedestres e fica ferido no Centro

Homem é preso em flagrante por furto de motocicleta em São Carlos
Segurança09h55 - 19 Dez 2025

Homem é preso em flagrante por furto de motocicleta em São Carlos

Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Ibaté
Jardim Cruzado 09h07 - 19 Dez 2025

Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em Ibaté

Morador de São Carlos perde R$ 50 mil após golpe do falso funcionário de banco
Segurança08h59 - 19 Dez 2025

Morador de São Carlos perde R$ 50 mil após golpe do falso funcionário de banco

Adolescentes são apreendidos por furto em loja do Shopping Iguatemi
Segurança08h50 - 19 Dez 2025

Adolescentes são apreendidos por furto em loja do Shopping Iguatemi

Últimas Notícias