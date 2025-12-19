Moto é furtada na região do Shopping Iguatemi e proprietária pede ajuda para localizá-la

Uma motocicleta utilizada para trabalho foi furtada na noite desta quinta-feira (18) na região do estacionamento do Shopping Iguatemi. O crime ocorreu em uma área próxima ao ponto de ônibus, segundo relato da família da proprietária.

De acordo com as informações, a moto é preta, possui baú e é utilizada diariamente para atividades profissionais. O veículo tem placa FSY-1H83. Ao retornar ao local, a proprietária percebeu que a motocicleta havia sido levada.

O caso causa prejuízo direto à vítima, já que o veículo é sua principal ferramenta de trabalho. A família pede a colaboração da população para que qualquer informação que possa ajudar na localização da moto seja repassada à polícia.

Quem tiver informações pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo 190

