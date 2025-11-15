(16) 99963-6036
sábado, 15 de novembro de 2025
Segurança

Moto é furtada em frente à residência no Planalto Paraíso; proprietário pede ajuda

15 Nov 2025 - 10h56Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Moto é furtada em frente à residência no Planalto Paraíso; proprietário pede ajuda -

Uma Yamaha/Fazer YS250, modelo 2006, de cor vermelha, com placa HEK-6281, foi furtada na noite desta sexta-feira (14) na rua São João Bosco, no Planalto Paraíso.O crime ocorreu por volta das 20h24.

O proprietário havia estacionado o veículo em frente à sua residência. Cerca de vinte minutos depois, ao ouvir barulho do motor da moto sendo ligada, ele saiu para verificar, mas o veículo já não estava mais no local.

Imagens de câmeras de segurança de vizinhos mostram um indivíduo se aproximando a pé da motocicleta, ligando o motor e fugindo imediatamente.

Informações sobre paradeiro da moto, devem ser repassadas no 190 ( Polícia Militar)

Leia Também

Família procura jovem desaparecida após corrida de aplicativo até Ibaté
Segurança10h45 - 15 Nov 2025

Família procura jovem desaparecida após corrida de aplicativo até Ibaté

Jovem é preso com armas escondidas em residência durante operação da PM em Descalvado
Segurança10h25 - 15 Nov 2025

Jovem é preso com armas escondidas em residência durante operação da PM em Descalvado

Mulher cai em golpe ao tentar comprar televisão anunciada no Facebook
Prejuízo 10h22 - 15 Nov 2025

Mulher cai em golpe ao tentar comprar televisão anunciada no Facebook

Motorista é detido por embriaguez ao volante e desacato na SP-215
Segurança10h19 - 15 Nov 2025

Motorista é detido por embriaguez ao volante e desacato na SP-215

Homem de 39 anos é preso após ameaçar ex-companheira e descumprir medida protetiva em São Carlos
Segurança10h17 - 15 Nov 2025

Homem de 39 anos é preso após ameaçar ex-companheira e descumprir medida protetiva em São Carlos

Últimas Notícias