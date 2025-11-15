Moto é furtada em frente à residência no Planalto Paraíso; proprietário pede ajuda

Uma Yamaha/Fazer YS250, modelo 2006, de cor vermelha, com placa HEK-6281, foi furtada na noite desta sexta-feira (14) na rua São João Bosco, no Planalto Paraíso.O crime ocorreu por volta das 20h24.

O proprietário havia estacionado o veículo em frente à sua residência. Cerca de vinte minutos depois, ao ouvir barulho do motor da moto sendo ligada, ele saiu para verificar, mas o veículo já não estava mais no local.

Imagens de câmeras de segurança de vizinhos mostram um indivíduo se aproximando a pé da motocicleta, ligando o motor e fugindo imediatamente.

Informações sobre paradeiro da moto, devem ser repassadas no 190 ( Polícia Militar)

