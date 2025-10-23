(16) 99963-6036
23 Out 2025 - 21h02
Uma motocicleta foi encontrada em chamas na noite desta quinta-feira (23) no jardim Ipanema em São Carlos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o fogo, que destruiu completamente o veículo.

De acordo com informações apuradas no local, o proprietário relatou que havia deixado a moto estacionada em frente ao condomínio onde mora, na. Ele descia em direção ao Plantão Policial para registrar boletim de ocorrência de ameaças que teria recebido após o incêndio ocorrido pela manhã no ponto de apoio aos motofretistas (“pit stop”), na Avenida Trabalhador São-Carlense.

Antes de chegar à delegacia, o homem foi informado de que sua moto estava em chamas. Quando retornou ao local, encontrou o veículo totalmente incendiado.

A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e o Corpo de Bombeiros realizou o combate às chamas. As causas do incêndio e uma possível relação com o caso do pit stop serão investigadas pela Polícia Civil.

