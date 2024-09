SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma queda de moto deixou um casal ferido na tarde desta quarta-feira (18) avenida Integração, popularmente conhecida como Serra do Aracy.

Segundo informações, o casal seguia no sentido centro/bairro, quando em uma curva a moto derrapou em areia que estava espalhada pelo asfalto, sofrendo a queda em seguida.

O condutor da moto de 27 anos foi socorrido pelo Samu com suspeita de fratura no tornozelo e a mulher com escoriações.

