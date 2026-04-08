Moto de origem suspeita é apreendida no Jardim dos Coqueiros

Crédito: SCA

Uma motocicleta de origem suspeita foi apreendida na manhã desta quarta-feira (08), na Rua Nilton Luiz Marques, no bairro Jardim dos Coqueiros.

Durante diligências para cumprimento de mandado de prisão no endereço, a equipe de policiamento não localizou o indivíduo procurado. No entanto, os agentes avistaram uma motocicleta parcialmente desmontada, sem placa, o que levantou suspeitas.

Em contato com um homem de 23 anos, ele informou que havia comprado a moto há algum tempo por R$ 1 mil, na chamada “Feira do Rolo”.

Durante a vistoria, os policiais constataram que o chassi estava parcialmente suprimido, enquanto a numeração do motor permanecia intacta. O veículo também apresentava sinais de desmontagem, segundo o próprio suspeito, devido a problemas mecânicos.

Após consulta via sistema, inicialmente constava que a motocicleta seria produto de furto no ano de 2012. Porém, posteriormente, através do Prodesp, não foi localizada queixa formal de furto, levantando a hipótese de registro apenas via boletim da Polícia Militar.

A motocicleta foi apreendida e encaminhada para perícia técnica, que irá apurar sua procedência.

O indivíduo foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu à disposição da autoridade policial.

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