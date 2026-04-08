(16) 99963-6036
quarta, 08 de abril de 2026
Segurança

Moto de origem suspeita é apreendida no Jardim dos Coqueiros

08 Abr 2026 - 10h31Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Moto de origem suspeita é apreendida no Jardim dos Coqueiros - Crédito: SCA Crédito: SCA

Uma motocicleta de origem suspeita foi apreendida na manhã desta quarta-feira (08), na Rua Nilton Luiz Marques, no bairro Jardim dos Coqueiros.

Durante diligências para cumprimento de mandado de prisão no endereço, a equipe de policiamento não localizou o indivíduo procurado. No entanto, os agentes avistaram uma motocicleta parcialmente desmontada, sem placa, o que levantou suspeitas.

Em contato com um homem de 23 anos, ele informou que havia comprado a moto há algum tempo por R$ 1 mil, na chamada “Feira do Rolo”.

Durante a vistoria, os policiais constataram que o chassi estava parcialmente suprimido, enquanto a numeração do motor permanecia intacta. O veículo também apresentava sinais de desmontagem, segundo o próprio suspeito, devido a problemas mecânicos.

Após consulta via sistema, inicialmente constava que a motocicleta seria produto de furto no ano de 2012. Porém, posteriormente, através do Prodesp, não foi localizada queixa formal de furto, levantando a hipótese de registro apenas via boletim da Polícia Militar.

A motocicleta foi apreendida e encaminhada para perícia técnica, que irá apurar sua procedência.

O indivíduo foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu à disposição da autoridade policial.

Leia Também

Operação Lex Inversa: mulher é presa em Ibaté durante ação contra integrantes do PCC
O chão tremeu 11h23 - 08 Abr 2026

Operação Lex Inversa: mulher é presa em Ibaté durante ação contra integrantes do PCC

Homem morre após ser atropelado por caminhão na rodovia Washington Luís em São Carlos
Atropelamento Fatal01h14 - 08 Abr 2026

Homem morre após ser atropelado por caminhão na rodovia Washington Luís em São Carlos

RPM da 2ª Cia captura procurado por lesão corporal culposa no Cidade Aracy
Segurança17h22 - 07 Abr 2026

RPM da 2ª Cia captura procurado por lesão corporal culposa no Cidade Aracy

Canil da Guarda Municipal localiza drogas no Planalto Verde
Segurança14h45 - 07 Abr 2026

Canil da Guarda Municipal localiza drogas no Planalto Verde

Pai é preso após matar o filho e liberado após justiça considerar indícios de legítima defesa
Região 14h41 - 07 Abr 2026

Pai é preso após matar o filho e liberado após justiça considerar indícios de legítima defesa

Últimas Notícias