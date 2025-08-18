Moto de homem desaparecido é localizada em área de canavial em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta segunda-feira (18), funcionários que trabalhavam no plantio de cana-de-açúcar, em uma fazenda na região do Engenho Velho, próximo ao conjunto de chácaras da Quinta da Felicidade, localizaram uma motocicleta abandonada no meio da plantação.

A Polícia Militar foi acionada e, no local, confirmou que o veículo pertencia a um homem que está desaparecido desde a última sexta-feira (15). Segundo informações, ele havia saído com a moto do cunhado e não retornou. O veículo já foi devolvido ao proprietário.

A família registrou boletim de ocorrência pelo desaparecimento da pessoa e também da moto. O homem, no entanto, ainda não foi encontrado.

A localização do veículo ocorreu após uma denúncia anônima recebida pela equipe da Rocam, que indicava que a motocicleta estaria abandonada no canavial.

